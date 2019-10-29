بالصور .. ساحة التحرير الآن

2019/10/29 | 23:10

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، صورا من ساحة التحرير وسط بغداد، تظهر فيها مجموعة كبيرة من الشباب وهم مستمرون بالتظاهرات.

بغداد اليوم _ ميسان

شكل محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الثلاثاء، لجنة عليا لاستلام ذمم أعضاء مجلس المحافظة، فيما أبدى عزمه تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي لدواي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "محافظ

بغداد اليوم- اربيل

أكد مسؤول إدارة الأزمات بمؤسسة بارزاني الخيرية ويس محمد جليل وصول أعداد اللاجئين من الكرد السوريين إلى أكثر من 12 ألف لاجئاً.

وقال جليل في حديث لـ(بغداد اليوم)، "حتى اليوم ماتزال المخيمات تستقبل المزيد من الأعداد وقم تم

بغداد اليوم- النجف

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، بجرد ممتلكات مجلس المحافظة واستلام الذمم المالية والعجلات الخاصة بالأعضاء.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "خول نائبه الأول هاشم الكرعاوي ب

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