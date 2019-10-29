أنباء متضاربة حول تقديم عبد المهدي استقالته وتشكيل حكومة انتقالية فجر الاربعاء

2019/10/29 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تتضارب الأنباء في بغداد حول عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي فجر الأربعاء، على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن في البلاد، ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتخابات برلمانية مبكرة.الصدر لعبد المهدي : ارحل ! عبد المهدي كان بعث رسالة إلى مقتدى […]

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