شرطة كربلاء تعلن اطلاق سراح معتقلي التظاهرات

2019/10/29 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي اليوم الثلاثاء، باطلاق سراح معتقلي المظاهرات.

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