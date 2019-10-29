من المسؤول عن سفك دماء المتظاهرين العراقيين؟

2019/10/29 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير في خامس يوم على التوالي من الاحتجاجات بعد تقارير عن قتل قوات الأمن لمحتجين في كربلاء الليلة الماضية لترتفع الحصيلة الى نحو 250 قتيلا منذ بدء التظاهرات.

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