الإعلان عن إطلاق حملة لجمع التبرعات للفقراء والأيتام بمناسبة الصيام الايزيدي

2019/10/29 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال أعلنت مجموعة شبابية في المانيا عن إطلاق حملة لجمع التبرعات للفقراء والأيتام بمناسبة “صيام ايزي” عبر مؤسسة ايزيدي 24 الإعلامية، دعماً للعوائل ذات الدخل المحدود والتي تعاني من الفقر بسبب الظروف التي يمر بها المجتمع الايزيدي بشكل عام وخاصة أولائك الذين يعيشون في مخيمات النزوح في اقليم كوردستان.وتحدث الاستاذ “بركات …

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