محافظ ديالى يفرض حظراً للتجوال ويعطل الدوام الرسمي يوم غد

2019/10/29 | 23:41

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بغداد اليوم - ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، بفرض حظر شامل للتجوال وتعطيل الدوام الرسمي يوم ...





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