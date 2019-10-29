2019/10/29 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وحظر كامل للتجوال في المحافظة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وحظر كامل للتجوال في المحافظة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وحظر كامل للتجوال في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).