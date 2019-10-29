قنابل الغاز تفرق تجمعا لغاضبين يرومون حرق بيت “امين عام مجلس الوزراء” بذي قار

2019/10/29 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قار

قال مراسل “كلكامش برس” ان العشرات بدأو بالتجمع قرب محل سكن الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في محافظة ذي قار في محاولة لحرقه .

واضاف بان قوات سوات قامت باطلاق قنابل الغاز بكثافة لتفريقهم .

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