مصدر..سقوط قذيفتي هاون في شارع مبنى ديوان محافظة ديالى

2019/10/29 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بسقوط قذيفتي هاون على شارع مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"قذيفتي هاون سقطتا على شارع مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة مركز المحافظة"،مبينا أن"احدى القذائف سقطت قرب مقر مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب".

واضاف ان"سقوط القذائف لم تسفر عنه أية أضرار بشرية، بحسب المعلومات الأولية، فيما اتخذت الاجهزة الأمنية اجراءات احترازية".

ووضع متظاهرين، عصر اليوم، يافطة على ديوان محافظة ديالى مكتوب عليها، يغلق بأسم الشعب.

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