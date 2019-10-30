العامري يرد على رسالة الصدر بشأن إقالة عبد المهدي

2019/10/30 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ،اليوم الثلاثاء، على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاصة باقالة عادل عبد المهدي رئيس الحكومة.وقال العامري في بيان رداً على الصدر تلقت “يس عراق” نسخة منه’: ‘السلام عليكم ..سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة’.وفي وقت […]

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