2019/10/30 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | العامري للسيد الصدر: سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | العامري للسيد الصدر: سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | العامري للسيد الصدر: سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).