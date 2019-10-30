2019/10/30 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي تعطيل الدوام وحظر التجوال في عموم المحافظة.وقال التميمي في بيان، ان التعطيل والحظر جاء لاسباب امنية، ولاستهداف سجن مكافحة الارهاب.ولم يعط التميمي تفاصيل اكثر عن استهداف السجن.

إلا ان مصدرا امنيا ابلغ شفق نيوز، ان ذلك جاء اثر انفجار عجلة مفخخه استهدفت مقر جهاز مكافحة الارهاب في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعطل الدوام الرسمي وتعلن حظرا كاملا للتجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعطل الدوام الرسمي وتعلن حظرا كاملا للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).