العامري للصدر: سنتعاون معاً

2019/10/30 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، على الدعوة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليه.

وقال العامري في رسالة وجهها الى الصدر، "سماحة الاخ السيد مقتدى الصدر ..



سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، الى التعاون معه من أجل سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في بيان له، جواباً على رسالة عبد المهدي التي بعثها اليوم له، "كنتُ أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك".

وتابع "أما إذا رفضت..



فإنني أدعو الأخ هادي العامري..



للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً والعمل معاً لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

واختتم بيانه بالقول "وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب ان يقول قولته".

ونشرت (بغداد اليوم) في وقت سابق من الثلاثاء، نص الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال عبد المهدي، في الرسالة الموجهة الى الصدر، ونشرها مكتبه الاعلامي: "طالبتني بالذهاب الى مجلس النواب والاعلان من تحت قبته لانتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة ومفوضية جديدة.



وانني اشكرك فمن حق اي قائد واي مواطن ان يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية".

ورجح أن "المقترح المقدم قد يكون احد المخارج للازمة الراهنة"، مبينا أنه "قد تأتي نتائج الانتخابات حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة اغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني واضح".

وأضاف: "قد يساهم الحراك الشعبي نتيجة التظاهرات الاخيرة الى مشاركة واسعة من الشباب في الانتخابات القادمة وقد تقود التعديلات الدستورية والاصلاحات المطروحة لتغيير كامل المناخ السياسي في البلاد ويحدث تجديداً في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلل".

ولفت الى أن "هناك خطوات استطيع انا القيام بها واخرى تتعلق باطراف اخرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للازمة".

وأردف: "لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لاعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الامر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها"، مبينا "فالانتخابات المبكرة تستدعي ان يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق الا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي باغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية".

وأكمل: "او ان يقدم بموجب (المادة 64) ثلث اعضاء مجلس النواب اي 110 صوتاً طلباً لحل مجلس النواب، واذا صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فان انتخابات تشريعية جديدة يجب ان تتم خلال 60 يوماً وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية".

وتابع رئيس الوزراء: "وكما كتبت في رسالة سابقة الى سماحتكم هناك بعض التحفظات"، موضحا "اذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق اكثر اختصاراً وهو ان يتفق سماحتكم مع الاخ العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال ايام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق".

ومضى بالقول: "أعتقد ان الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم.



اما الانتخابات المبكرة فمجهول امرها"، متسائلا: "فمتى سيتسنى اجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من امور قد تتركنا امام مجاهيل كبيرة".

ونبه الى أن "تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها باسرع وقت والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للاصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والاعمال الجديدة، ناهيك عن امور اخرى كثيرة يجب الالتفات اليها"، مضيفا "فكم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ او تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والاحداث الدامية، وهناك دماء تسيل مما يتطلب اجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع".

وقال عبد المهدي: "تطالبون بعدم مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب، واشير الى انني ذكرت في خطابي الاخير ان الاحزاب السياسية قد تخلفت عن فهم المعادلات الجديدة للبلاد فلم تقم بواجبها كما يجب، كما تخلفت عن ذلك الدولة، فنزل الشعب الى الشوارع يعبر عن رأيه".

ورأى أن "هذه نتيجة اجتماعية/سياسية تمر بها كل التجارب والامم.



لكن من سيعرف الاحزاب التي يرتضيها الشعب؟ فالحريات والحقوق التي يجب ان تكفل للجميع لا تقررها اجتهادات شخصية، حتى وان كانت ستبرهن عن صحتها في نهاية المطاف"، لافتا الى ان "صناديق الاقتراع هي الوسيلة الافضل للتعبير عن رأي الشعب شريطة ان نقترب اكثر ما يمكن من توفير كافة الشروط ليتطابق رأي الشعب مع نتائج الانتخابات".

وفصل عبد المهدي: "هكذا كان الامر تاريخياً ولدى بقية الشعوب، وهكذا هو الان وبالنسبة للشعب العراقي.



فالشعوب ليست حالات هلامية او افترضية سيدعي كل منا تمثيله.



لذلك رفض امير المؤمنين عليه السلام بيعة في ليل"، مبينا "لذلك يجب ان تظهر ارادة الشعب واضحة جلية.



فاذا كان هناك استبداد فان الثورات هي الحل".

واردف: "واذا كان هناك نظام ديمقراطي يوفر الوسيلة للتعرف على رأي الشعب فان صناديق الاقتراع هي الحل، اما ان يحتكر فرد او حزب السلطة ويفرض ارادته على الشعب، او يأتي ملثمون ويغلقون جامعة من الجامعات ويكتبون على الابواب مغلقة باسم الشعب، او ان يقوم مدير مدرسة باخراج المراهقين الى الشوارع باسم الشعب، فهذا انحراف واحتكار وتصرف تعاقب عليه في النهاية السنن الالهية والبشرية، كما يعاقب عليه القانون ولا يمثل رأي الشعب".

ووجه كلمته الى الصدر قائلا: "انني اتفهم تماماً مشاعر شبابنا من قضايا بلدهم واهمية مشاركتهم فيها.



فلقد كان لنا ايضاً شبابنا وحماسنا.



وقد لا تعلمون بانني فصلت من مدرستي في الصف الرابع ثانوي وعمري يومها 14-15 عاماً، لانني شاركت بمظاهرات بور سعيد والعدوان الثلاثي على مصر وضد الانتخابات التي اسميناها يوماً بالمزورة عام 1956-1957."

واكمل عبد المهدي، ان "حماس شبابنا وحرصهم هو عامل اطمئنان ان اجيالنا الصاعدة تتمتع بحس وروح وطنية عالية"، مضيفا: "سيتعلمون بتجربتهم الخاصة الطريق الصحيح الذي يجب ان يرسموه لبلدهم.



وان واجبنا ليس قمعهم وردعهم بل احترامهم والاستماع اليهم ومساعدتهم بكل ما يمكن من وسائل.



لقد قمنا بما يمليه علينا واجبنا فاصبنا واخطأنا، وهم سيستلمون المسؤوليات وادعو العلي القدير ان لا يعيدوا ارتكاب اخطائنا بل ان يتعلموا منها، وسيتفهم الشعب عندها اخطاءهم عند تحملهم المسؤولية، ان كانت مخلصة وفي طريق الاصلاح وتجديد دماء الشعب والبلاد".

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