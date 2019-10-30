العامري للسيد مقتدى الصدر: سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة

2019/10/30 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري رسالة جوابية الى السيد مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء.

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