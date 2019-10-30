الاعرجي يحذر الاحزاب وكتلها في البرلمان من “غضبة” شعبية كبرى

2019/10/30 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ان” المتظاهرين سيرفضون اي بديل للحكومة الحالية من احزاب وكتل مرفوضة “.

واضاف في تغريدة”‫سيكونُ الأمر أكثر تعقيداً فيما إذا إستقالت الحكومة؛ فالكتل السياسية انها سوف لا تتفق على البديل “.وان “الشعب المتظاهر سيرفض أي بديل وسيُصعد المطالب لأنه يعتقد أنه تجديد لولاية أحزاب وكتل مرفوضة “.

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