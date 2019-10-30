{هن ورؤوس ثلاثة» جديد القناة الوطنيَّة

2019/10/30 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد اسماعيل

أعدت القناة الوطنية من شبكة الاعلام العراقي، منهاج موسمها البرامجي المقبل، المتوزع بين تلفزيوني العراقية الكردية والعراقية التركمانية، التابعين لها.

قال مدير "الوطنية" المخرج نوفل عبد دهش، لـ "الصباح" ان منهاج "الكردية" يتضمن: "برنامج كوميديان، الذي يضيف نجوم الكوميديا العراقيين والعرب والاجانب، من بغداد واقليم كردستان ودول العالم، من خلال سيرتهم، ومقاطع من أعمالهم" مؤكداً: "يبث برنامج كوميديان، في الساعة السادسة والنصف من مساء كل يوم جمعة اسبوعياً..



اعداد وتقديم زانيار

جمعة".

وأضاف: "استحدثت العراقية الكردية، برنامج "حديث الثقافة، الذي يبث في الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس..



اعداد وتقديم مهدي محمد" متابعاً: " برنامج "هن"، الذي سيقرر موعد بثه ضمن المنهاج، لمدة نصف ساعة، يعنى بالنساء الكرديات المتميزات، في اقليم كردستان، وعموم التاريخ الكردي المشرف..



ضابطات ومناضلات شاركن في العمل الوطني المسلح وفلاحات وأكاديميات وموظفات بارزات وسواهن..



أنجزتْ منه حلقتان، والعمل متواصل..



إعداد وتقديم مريم وإخراج محمود

شاكر".

وأشار المخرج دهش الى ان: "برنامجاً سينمائياً، بعنوان "سينما" تضمنه منهاج الدورة البرامجية من تلفزيون العراقية الكردية، اعداد وتقديم أمين إخراج احمد عباس، يعنى بشؤون السينما الكردية والعراقية ونتاجات المحيط الانساني، في الفن السابع، وإصداراته".وبين مدير "الوطنية" ان: "تلفزيون العراقية التركمانية من شبكة الاعلام العراقي، اعد منهاجاً برامجياً، ضم "مع القانون" اعداد وتقديم هيبت ضياء، في الساعة السابعة والنصف من مساء كل يوم خميس..



اسبوعياً، و"معكم" إعداد وتقديم مراد قاسم" موضحاً: "برنامج معكم، خدمي، يتناول شؤون الصحة والتربية والنظافة والتجارة والاسواق والظواهر الاجتماعية، من خلال المسؤول الرسمي المعني بمحور كل حلقة، ومناقشته بشفافية، في الساعة 2,30 ظهراً من كل يوم

اثنين".

كما أفاد المخرج نوفل عبد دهش: "يتناول برنامج "الخالدون" شهداء الحشد الشعبي، من التركمان الذين تصدوا لـ "داعش" الارهابي، وسيبث في 6,30 ضمن منهاج الموسم المقبل..



اعداد وتقديم عمار حبيب" مواصلاً: "لم يغفل تلفزيون العراقية التركمانية، الشباب، من خلال برنامج "الرؤوس الثلاثة" الذي يصور خارج الاستوديو، متوزعاً بين ثلاثة محاور..



أزياء وسيارات وابتكارات، إعداد وتقديم مينا وعلي

العسكري".

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