في استوديوهات {imn» فلسفة اللون تحتالُ على ضيق المساحة

2019/10/30 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / فاطمة رحمة

اعاد المهندس مشتاق المالكي..



رئيس قسم الديكور، في تلفزيون العراقية الاخبارية imn من شبكة الاعلام العراقي، تصميم الاستوديوهات، وفق فلسفة مكانية، تحتال على ضيق المساحة.

قال مشتاق: "المكان ضيق ولا سعة في مساحته؛ فاشتغلت على فلسفة تغيير اللون، وبالتالي سوف يخلق تغييراً على العين" مؤكداً: "لم نستطع ان نستخدم اشكالاً وحجوماً؛ بسبب ضيق المكان؛ فاحتلت على التصميم في اللون باستخدام تقنية "الايل اي دي" و"الار جي في" الذي يضيف اكثر من لون؛ فاستطعنا ان نغير في

الفيو".

وأوضح: "الدورة التلفزيونية الجديدة تضم 30 برنامجاً، كلها تحتاج ديكورات، والمكان لا يستوعب هذا الكم؛ لذا حاولت خلق ثغرات في الاستوديو..



في اللون والطاولات وجزئيات بسيطة، تحسن الصورة" مبيناً: "كان الاستوديو 2D ولي 3D تو دي، فخلقنا عمقاً عن طريق الزجاج المضبب؛ كي نخلق عمقاً مناسباً بين المقدم والبكراوند – الخلفية، فقدمنا صورة تواكب نوعاً ما التطور الحاصل، في استوديوهات الدول العربية والعالمية".

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