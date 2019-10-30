العامري للصدر: سنتعاون معا من اجل تحقيق مصالح الشعب

2019/10/30 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، لزعيم التيار الصدري لمقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، سنتعاون معا من اجل تحقيق مصالح الشعب.

وقال في رسالة وجهها الى الصدر وتابعتها "الغد برس"، "سماحة الاخ السيد مقتدى الصدر حفظه الله السلام عليكم ..



سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

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