محافظ ذي قار يعفي مدير البلدية احمد ريكان ومدير البلديات حسن دعدوش

2019/10/30 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعفى محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، مدير البلدية احمد ريكان ومدير البلديات حسن دعدوش.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "اعفى محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، مدير البلدية احمد ريكان ومدير البلديات حسن دعدوش، وتم تنصيب بديلا عنهم كل من حسين كريم مدير بلديات، و قحطان عدنان مدير البلدية".

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