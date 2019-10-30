حاكم كريم عطية - الحذر من ألاعيب الأسلام السياسي لأطفاء جذوة الأنتفاضة

2019/10/30 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية تعمل الأحزاب والكتل الأسلامية ليل نهار للوصول ألى حل يخرجها من محنة الأنتفاضة ومطالبها ويعيد لها قوة القرار وأمكانية تشكيل حكومة جديدة بلباس أسلامي جديد يلبي بعض مطالب الأنتفاضة الشعبية بوعود معسولة ولا غرابة أن نسمع يوم غد بأستقالة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة وأذاعة بيان بأسمها لا يخلو من وعود كثيرة ومطالبة الجماهير الشعبية بأعطاء فرصة زمنية مناسبة لتحقيق مطالب الأنتفاضة الشعبية بغية الخر......

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