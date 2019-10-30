باسم عثمان - ترامب ... والردة الأصولية العالمية

2019/10/30 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان للأصولية تعريفات عديدة ومنها حسب رأي علماء الاجتماع: الأصولية هي منهج فكري يقدم توصيفا شاملا للحياة والمجتمع وأحيانا للدولة، ويرتكز على التسليم بمجموعة أفكار أساسية، تكون غالبا دينية أو أيدلوجية أو قومية، وهي أفكار تعود للماضي القريب أو البعيد؛ لا يقبل المنهج الأصولي التنويع أو الاختلاف بل ينطلق من أحكام مطلقة، تستند إما إلى تفسير أصولي للدين أو الأيديولوجيا، أو إلى قراءة أحادية تقديسيه لحركة التا......

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