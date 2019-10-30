نادية مراد: الجماعات المسلحة التي تستهدف المتظاهرين السلميين غير مقبولة

2019/10/30 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال عبرت سفيرة النوايا الحسنة لدى الامم المتحدة والحاصلة على جائزة النوبل للسلام 2018، الايزيدية “نادية مراد” عن قلقها تجاه ما يحصل مع المتظاهرين السلميين في العراق وما يتعرضون اليه من قمع وخسارة للأرواح ووصفت المشهد بالمقلق والغير مقبول.وقالت “مراد” في بيان نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك …

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