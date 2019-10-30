متظاهرو الحلة يرفضون اصلاحات الاحزاب واشراكها بالتعديلات الدستورية ..(صور)

2019/10/30 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلافاد مراسل “كلكامش برس” ان الالاف جددوا تظاهراتهم وسط مدينة الحلة وهم يرتدون الخوذ لحمايتهم من الرصاص الحي وقنابل الغاز مرددين شعارات ترفض اشراك الاحزاب بالاصلاحات او التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان .

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