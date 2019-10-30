بالصورة .. تظاهرة حاشدة بالناصرية شعارها :لا احزاب بعد اليوم

2019/10/30 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قار ردد الالاف في تظاهرات شهدتها ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ،هتاف لا احزاب بعد اليوم .

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