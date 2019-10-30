انفجار عبوة على مقر الحزب الشيوعي في منطقة التحسينية

2019/10/30 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة على مقر الحزب الشيوعي في منطقة التحسينية.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على مقر الحزب الشيوعي في منطقة التحسينية".

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