المتظاهرون ينسحبون من أمام منزل الغزي.. وقوات امنية ضخمة تدخل الشطرة

2019/10/30 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانسحاب المتظاهربن من أمام منزل الغزي، فيما اكد على دخول وقوات امنية ضخمة الى قضاء الشطرة.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "المتظاهرين باشروا بالانسحاب من أمام منزل امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي بعد إحراق الاطارات امام المنزل فقط".

واضاف ان "تدخل شيخ عشيرة ال معن ساهم بعدم إحراق المنزل".

ولفت المصدر الى "ارتفاع النداء في أجهزة دوائر صحة ذي قار طلبت بإرسال قناني الأوكسجين بعد تسجيل حالات اختناق وصلت إلى ٣٥ شخص وإصابة ٤ مواطنين بجروح بينهم ضابط رفيع برتبة عقيد".

وتابع ان "قوات أمنية ضخمة دخلت إلى مركز الشطرة لإحكام قبضتها على الوضع الأمني في القضاء".

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