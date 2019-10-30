2019/10/30 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب السابق شيروان الوائلي، اليوم الاربعاء، ان تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الاخيرة سينتج عنها قرار مهم، فيما لفت الى ان اجتماع رؤساء الكتل سيتضمن استقالة الحكومة.

وقال الوائلي لـ" الغد برس"، ان "الاجتماع المقصود لرؤساء الكتل الكبيرة سيكون لمناقشة تداعيات الازمة، مؤكداعلى انه سيتضمن الخيارات المطروحة التي منها استقالة الحكومة".

واضاف ان "تغريدة السيد مقتدى الصدر الاخيرة بتقديري سينتج عنها قرار مهم".

واوضح ان "اجتماعات امس كانت ثنائية لممثلي الكتل لبحث الازة التي يمر بها البلد وكذلك ممثلة الامين العام للامم المتحدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي: تغريدة الصدر سينتج عنها قرار مهم واجتماع رؤساء الكتل سيتضمن استقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي: تغريدة الصدر سينتج عنها قرار مهم واجتماع رؤساء الكتل سيتضمن استقالة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).