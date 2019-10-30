الان ..مراسل “كلكامش” : استهداف قيادي بسرايا السلام جنوب الناصرية بعبوة ناسفة

2019/10/30 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار افاد مراسل “كلكامش برس” باستهداف امر سرايا السلام في سوق الشيوخ جنوب الناصرية بعبوة ناسفة قبل قليل .

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