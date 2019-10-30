مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

2019/10/30 | 01:14

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

انتخبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، الأرجنتيني رفائيل ماريانو غروسي، رئيسا جديدا لها، خلفا لرئيسها الياباني الراحل يوكيا أمانو.

وذكر بيان صادر عن الوكالة، أن اختيار غروسي رئيسا جديدا جاء بعد تصويت 24 دولة عضو من أص

بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لم تتلق بعد تأكيدات رسمية حول تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي، على يد القوات الأميركية.

وقال "بيسكوف" لوكالة "سبوتنيك": رد

بغداد اليوم- بغداد

علقت فرنسا، من خلال وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، على إعلان رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته.

وقال "لودريان" في كلمة أمام الجمعية الوطنية إن "لبنان يمر بأزمة كبيرة منذ بداية الاحت

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