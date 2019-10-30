مجلس النواب الأميركي يؤيد بالأغلبية فرض عقوبات على تركيا

2019/10/30 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرر مجلس النواب الأميركي بأغلبية 403 أصوات قرارا يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وتشمل العقوبات وزيري الدفاع والمالية والمؤسسات المالية التي تتعامل مع القوات العسكرية التركية، وتحظر بيع الأسلحة الأميركية للجيش التركي.

القرار الذي حظي بتأييد 176 نائبا جمهوريا غير ملزم للإدارة الأميركية قبل التصويت على نسخة مشابهة منه في مجلس الشيوخ وبغالبية الثلثين، ولكنه يحمل رسالة سياسية.

واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن قرار العقوبات في مجلس النواب يعكس إصرار الحزبين الديموقراطي والجمهوري في المجلس، على محاسبة تركيا وانتقدت سياسة الرئيس دونالد ترامب في سوريا ودعته إلى تقديم استراتيجية واضحة لهزيمة داعش.

وهاجمت قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية في الـ9 من أكتوبر، فصائل كردية في شمال شرقي سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، قبل شن عملية برية عبر الحدود.



وأثارت العملية ردود فعل دولية منددة.

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