لتامينهما من الحرق ..شرطة كربلاء تتسلم مقري الخزعلي والعامري

2019/10/30 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءقال مراسل “كلكامش برس” في محافظة كربلاء ، ان قيادة شرطة كربلاء ،تسلمت مقر حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ،ومقر منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري ، بهدف حمايتهما ومنع استهدافهما من قبل متظاهرين غاضبين ، مشيرا الى ان المقران يقعان قرب مبنى مجلس المحافظة.

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