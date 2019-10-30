مراسل “كلكامش”: تعيين مديرا جديدا للاستخبارات وسحب غاز كثيف لابعاد المتظاهرين عن منزل “الغزي”

2019/10/30 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قار

افاد مراسلنا في ذي قار ،ان القوات الامنية مازالت تطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين وابعادهم عن منزل عائلة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، وانه تم تكليف العقيد عزيز شلال، مديرا لاستخبارات وارهاب ذي قار.

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