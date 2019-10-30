الحزب الشيوعي يصدر بيانا بشأن التفجير الذي استهداف مقره في البصرة

2019/10/30 | 02:16

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بغداد اليوم - بغداد

أصدر الحزب الشيوعي العراقي، الاربعاء، بيانا بشأن التفجير الذي استهدف مقره في محافظة البصرة.

وقال الحزب في بيانه، "الايادي الجبانة تستهدف مقر حزبنا في البصرة".

وأضاف، "دائما وأبدا ..



سنكون في صف الشعب ونحمل همومه ولن تثنينا هذه الممارسات الارهابية".

وكان مصدر أمني قد افاد، مساء الثلاثاء، 29 تشرين الأول، بإصابة مواطن بجروح، إثر تفجير استهدف مقر للحزب الشيوعي، في محافظة البصرة.

بغداد اليوم - ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، بفرض حظر شامل للتجوال وتعطيل الدوام الرسمي يوم غد.

وقال التميمي في بيان، إنه "لاسباب امنية واستهداف سجن مكافحة الارهاب وجهنا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد"

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، باحباط هجوم لداعش على نقطة للجيش في اطراف خانقين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش شن هجوم على نقطة مرابطة للجيش قرب منطقة القاية في اطراف قضاء خانقين"، مب

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بسقوط قذيفتي هاون وسط بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من شارع المحافظة وسط بعقوبة دون اية اصابات بشرية".

واضاف ان

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