توفيق أبو شومر - حقائق وعد بلفور !

2019/10/30 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر ظللتُ سنواتٍ طويلةً أحاولُ الإجابة عن ثلاثة أسئلة:السؤال الأول: لماذا لا يحتفل الإسرائيليون احتفالاتٍ كبيرةً بوعد بلفور؟ أما السؤالُ الثاني: هل صحيح أن المستعمرين البريطانيين منحوا فلسطين (جائزة) لعالم الكيمياء اليهودي الصهيوني، حايم وايزمن 1874- 1952 أما السؤال الثالث، لماذا نصَّ الوعدُ على (وطن قومي لليهود)، وليس دولة يهودية؟إن نصَّ الوعد الموجود في معظم الكتب يبدأ: "عزيزي اللورد......

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