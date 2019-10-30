فاطمة ناعوت - سهير العطار … نجوى غراب … أكذوبةُ الخريف

2019/10/30 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialالمصريّاتُ المدهشاتُ يكسرن التوقّعَ ويرسمن بريشات التفوّق آياتٍ مدهشات من المجد على شاشات العالم.يحملن علمَ مصرَ العظيم، وفي لحظات الفوز، يرفرف العلمُ الجميلُ في العلا؛ فخورًا ببنات مصر المُشرقات الُمشرّفات.في بطولة "الأساتذة" العالمية للسباحة، المعقودة قبل أيام في كوريا الجنوبية، في سباق (200 متر) للسبّاحين الأساتذة الواقعة أعمارهم بين 70-74 عامًا، كان لنا اثنتا......

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