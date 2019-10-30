حسن أحراث - -مواعظ- الرفيق أمين عبد الحميد!!

2019/10/30 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث نشر الرفيق عبد الحميد أمين مؤخرا مقالا بعنوان "احترام المبادئ والتشبع بالقيم النضالية، أساس النهوض بالعمل النقابي التقدمي" (صيغة 1 أكتوبر 2019).ورغم أن المقال يهم بالدرجة الأولى الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في شكل ورقة أو ميثاق داخلي، إلا أنه يتناول العمل النقابي بشكل عام.وهو ما يسمح بالتفاعل معه من منطلق نضالي توخيا لنفس الأهداف التي أشار اليها الرفيق أمين، وهي كما حددها في ديباجة مقاله "احتر......

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