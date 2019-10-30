2019/10/30 | 04:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- IMG_5891يس عراق : نشر مدونون على صفحاتهم مقطع فيديو يظهر الفريق عبد الوهاب الساعدي للمرة الأولى وهو يتجول بسيارته بين متظاهرين محتفلين في زيونة شرقي بغداد .وجرى التأكد من الفيديو المنشور فجر الأربعاء غير ان الصوت الذي تحدث به الساعدي لم يكن مسموعًا مع احد المتظاهرين .وهذا اول ظهور له منذ اقالته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد فيديو – ظهور عبد الوهاب الساعدي بين المتظاهرين في زيونة شرقي بغداد فجرا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد فيديو – ظهور عبد الوهاب الساعدي بين المتظاهرين في زيونة شرقي بغداد فجرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).