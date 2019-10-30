الرافدين يعلن دفع 691 مليار دينار رواتب للمتقاعدين والموظفين في يومين

2019/10/30 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن تغطية نحو 691 مليار دينار رواتب المتقاعدين وموظفي عدد من دوائر الدولة بينها الصحة والتربية في كافة محافظات البلاد خلال اليومين الماضيين .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم دفع 250 مليار دينار لرواتب المتقاعدين في فروعه في الوسط و 150 مليار دينار في فروعه في محافظات الجنوب .

مشيرا الى انه تم تغذية وتزويد فروع المصرف بالعراق كافة بالأموال اللازمة لصرفها على الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة .



واوضح انه تم صرف اكثر من ترليون دينار كرواتب للموظفين والمتقاعدين يوم امس وهو مستمر في دفع الرواتب من خلال فروعه المنتشرة بالبلاد.

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