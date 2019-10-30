تقلص عمل ميناء أم قصر بنسبة 80% بعد غلق مدخله من قبل المحتجين

2019/10/30 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد موظفون في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن عمل الميناء تقلص بنسبة 80% تقريبا بعد غلق مدخله من قبل المحتجين.

وقال موظفون ومسؤولون محليون في محافظة البصرة، في تصريحات تابعتها "الغد برس"، إن العمليات في الميناء قُلصت إلى 20% بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل، بعدما قام المحتجون بغلق مدخل الميناء يوم أمس الثلاثاء.

وأشاروا الى انهم تحدثوا مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح بدخول العمال للميناء كي يتسنى له العمل بصورة طبيعية.

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