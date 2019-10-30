بغد اغلاق مدخله.. تقليص العمل بميناء أم قصر

2019/10/30 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موظفون بميناء أم قصر ومسؤولون محليون، الاربعاء، إن العمليات في الميناء تقلصت بنسبة 80% تقريبا يوم الثلاثاء بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء.

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