الرافدين يعلن دفع 691 مليار دينار رواتب للمتقاعدين والموظفين في يومين

2019/10/30 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن تغطية نحو 691 مليار دينار رواتب المتقاعدين وموظفي عدد من دوائر الدولة بينها الصحة والتربية في كافة محافظات البلاد خلال اليومين الماضيين .

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