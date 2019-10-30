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مصرف الرافدين : دفع 691 مليار دينار رواتب للمتقاعدين والموظفين بينها للصحة والتربية


مصرف الرافدين : دفع 691 مليار دينار رواتب للمتقاعدين والموظفين بينها للصحة والتربية
2019/10/30 | 08:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مصرف الرافدين،اليوم الاربعاء، تغطيته نحو 691 مليار دينار كرواتب للمتقاعدين وموظفي عدد من دوائر الدولة بينها الصحة والتربية في كافة محافظات البلاد خلال اليومين الماضيين .

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