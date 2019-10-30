عنف خلف قتلى وجرحى.. سلسلة نصائح لتجنب الخطر في المظاهرات

2019/10/30 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات القتلى ومئات المصابين، يسقطون بشكل شبه يومي خلال الاحتجاجات الشعبية حول العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

ويشهد كل من العراق، ولبنان، تظاهرات شعبية نجم عنها سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى بسبب قمع الشرطة للمتظاهرين السلميين في العراق.

وتدخلت في العراق عناصر تتبع لميلشيات مدعومة من إيران لفض التظاهرات، حيث استخدم هؤلاء الرصاص الحي لقنص المتظاهرين الغاضبين على الفساد في البلاد وتدخل إيران في شؤونهم.

وفي ظل هذا الوضع الخطير، بدأ الحديث عن الحاجة إلى رفع الوعي بالسلامة الشخصية أثناء المشاركة في التظاهرات السلمية الشعبية، حيث تقدم منظمة العفو الدولية سلسلة نصائح و إجراءات يمكن تطبيقها لحماية الأرواح من الرصاص والعنف الذي تستخدمه قوات الأمن ضد المدنيين.

ما يجب فعله

- خطط مسبقا: حدد أغراضك الأساسية التي لا غنى عنها، ووسائل ولوزام الرعاية الطبية.



خذ احتياطات لما قد يقع واعرف كيف تحصل على المساعدة إن احتجتها.



اعرف كيف تتواصل مع رفاقك في حال تفرقتم أثناء التظاهرة.

- كن هادئا وركز: عندما تشتد الأمور، تعامل مع الأخطار أو علامات الخطر الوشيكة في أقرب وقت ممكن وليس آجلا.

- راقب علامات الإرهاق النفسي والجسدي عليك وعلى من حولك، وهدئ من روع الآخرين الذين يظهرون علامات الفزع.

- دون: صور أو وثق أفعال الشرطة الوحشية، والإصابات من حولك.

ما لا يجب فعله

- لا تضع الفازلين، أو الزيوت المعدنية، أو الكريمات الواقية من الشمس، أو المرطبات على الجلد، إذ يمكن أن تحبس المواد الكيماوية تحت الجلد.

- لا ترتدي العدسات اللاصقة، إذ يمكن أن تحبس المواد الكيماوية تحتها.

- لا ترتدي الأشياء التي يمكن الإمساك بها بسهولة من قبل الآخرين، مثل المجوهرات، وربطات العنق، واحذر إطلاق شعرك إذا كان طويلا.

- لا تذهب وحيدا، حاول المضي وسط مجموعة من الأصدقاء أو الأشخاص الذين تعرفهم.

- لا تنس تناول الطعام وشرب الكثير من الماء.

ما يجب اصطحابه

- زجاجة مياه بلاستيكية مع بخاخ في أعلاها، للشرب وغسل البشرة والأعين.

- وجبات خفيفة للطاقة.

- وثائق تحديد الهوية، أو جهة اتصال في حال الطوارئ.

- ما يكفي من المال لدفع ثمن مكالمة هاتفية، أو طعام، أو المواصلات.

- جهاز مستنشق، و"إبي بن" (حقنة تحتوي على الإيبينيفرين، وهي مادة كيميائية تضيق الأوعية الدموية وتفتح الشعب الهوائية في الرئتين)، وإنسولين، والأدوية الضرورية.

- فوط صحية، كما يجب تجنب استخدام السدادات القطنية، لأنه إذا ما تم القبض على المتظاهرة لن يكون هناك فرصة لتغييرها.

- إسعافات الأولية الأساسية.

- مناديل مبللة.

متظاهر يرتدي قناع غاز بالإكوادور يتعامل مع إحدى قنابل العاز المسيلة للدموع - 11 أكتوبر 2019

ما يجب ارتداؤه

- نظارات سباحة أو شمسية مقاومة للتحطم أو الكسر، وقناع N95 للوجه.

- حذاء مريح قادر على حماية القدمين في نفس الوقت ويسمح بالركض.

- ملابس تغطي كل الجلد، للحماية من الشمس ورذاذ الفلفل.

- باندانا لتغطية الأنف والفم تكون منقوعة في المياه، أو عصر الليمون، أو الخل، إذ يمكن لهذا الغطاء المنقوع أن يساعد في التنفس عند التعرض لمواد كيماوية.

- ملابس نظيفة في كيس بلاستيكي (في حال تلوث ملابسك من المواد الكيماوية).

- قبعة للحماية من الشمس ومن الأسلحة الكيماوية.

كيف تتعامل مع قنابل الغاز؟

- تجنب استخدام الزيوت والمستحضرات التي يمكن أن تحبس المواد الكيماوية تحت الجلد، إذ سيكون تأثيرها أطول.

- أقنغة الغاز توفر حماية أفضل للوجه عند ارتدائها وتثبيتها بشكل صحيح.



وهناك بدائل ستساعد أيضا مثل نظارات السباحة، وأجهزة التنفس، والبندانا المرطبة على الأنف والفم.

- ابق هادئا.



الفزع سيزيد من التهيج.



تنفس ببطء وتذكر أنه هذا الأمر مؤقت فقط.

- نظف أنفك وفمك، وابصق واسعل المواد الكيماوية التي قد تدخل فمك، واحذر أن تبلعها.

- إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فيجب عليك إزالتها بأصابع نظيفة غير ملوثة، والتخلص منها إذا ما تعرضت للمواد الكيماوية.

- لا تفرك عينيك.

- استخدم غسولا للعين تكون فيها نصف الزجاجة مكونة من سائل مضاد للحموضة، والنصف الآخر يكون مياه.



وتكون المواد المضادة للحموضة إما هيدروكسيد الألومنيوم أوهيدروكسيد المغنيسيوم فقط، واللذان يستخدمان للوقاية من الحرائق الكيماوية، (يفضل استشارة صيدلي).

اعرف حقوقك

- حرية التعبير والتجمع: كل شخص لديه الحق في التعبير عن رأيه في الشارع أمام العامة.

- حماية الحق في حرية التجمع: يجب على القانون أن يسهل ولا يقيد التجمعات السلمية للتعبير عن الرأي.

- عدم استخدام القوة المفرطة: يجب على الشرطة تجنب استخدام القوة ضد المظاهرات والاحتجاجات السلمية.

- الحق في الحصول على المساعدة الطبية: إذا كنت مصابا فلديك الحق في الحصول على المساعدة العلاجية من دون تأخير.

- الحماية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز: إذا تم إلقاء القبض عليك، فلديك الحق في معرفة سبب اعتقالك وأيضا في الوصول لمحامي ولعائلتك.

- الحق في الشكوى: إذا تم انتهاك حقوقك، فلديك الحق في تقديم شكوى قضائية والحصول على المعلومات حول كيفية القيام بذلك.

المصدر: منظمة العفو الدولية

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