وزير الشباب والرياضة يترأس اللجنة الخماسية

2019/10/30 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الشباب والرياضة احمد رياض, ترأس اللجنة الخماسية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 140.

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