تقليص العمليات بميناء أم قصر بعد إغلاق محتجين مدخله

2019/10/30 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد موظفون بميناء أم قصر ومسؤولون محليون في محافظة البصرة، إن العمليات في الميناء تقلصت بنسبة 80% تقريبا يوم امس الثلاثاء بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء.

وقال مسؤول بالميناء إن العمليات بالميناء قُلصت إلى 20% بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل.وأضاف مسؤولون محليون إنهم عقدوا محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح بدخول العمال للميناء كي يتسنى له العمل بصورة طبيعية.

وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة والنخبة السياسية وسط مطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية.ويستقبل ميناء أم قصر واردات العراق من الحبوب والخضر والزيوت والسكر.





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