الحذر يرافق التظاهرات مع انباء عن نية عبد المهدي تقديم استقالته: لن تخدعونا هذه المرة.. ماذا بعد تنحي الحكومة؟

2019/10/30 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال الساعات المقبلة، وذلك على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن في البلاد.اما فكرة بديل عبد المهدي فقد لاقت حذراً من قبل الشارع العراقي.ما هو بديل عبد المهدي؟ يقول الكاتب سليم سوزا […]

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