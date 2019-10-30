جلبير الأشقر - تحيا «المؤامرات»!

2019/10/30 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر نعيش في زمن خطير يستوجب أقصى درجات اليقظة.فنحن إزاء سلسلة جديدة من المؤامرات في منطقتنا، بدأت قبل ما يناهز تسع سنوات.وقد كشف الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن يفرّ إلى مملكة آل سعود التي وجد فيها مثواه الأخير، كشف أن ما بدأ في سيدي بوزيد يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وتحوّل إلى انتفاضة شعبية عارمة عمّت كل أرجاء البلاد، إنما كان «مؤامرة للمسّ من استقرار تونس بهدف تغيير النظام».......

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