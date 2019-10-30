هيبت بافي حلبجة - نقض العقل لدى أبو بكر الرازي

2019/10/30 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة يحتسب أبو بكر الرازي من الشخصيات الفلسفية التاريخية الأصيلة ، مع إبن الراوندي ، في تقديم العقل على النقل ، بل في إلغاء النقل أمام العقل ، وبالتالي إلغاء دور وصفة وخاصية ونبوة صاحب النقل ، فبعد إن وهب ( بضم الواو ) العقل للبشر فليس ثمة داع لأي نقل أو نبوة أو إمتياز لأي إنسان على إنسان آخر ، ولايجوز أن يفضل الإله إنساناٌ على آخر أو أن يميزه عن الآخرين ، أو أن يقدم من خلاله تعاليم إلهية أو دنيوية أو ......

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