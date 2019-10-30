شاكر كتاب - العقيدة الوطنية تنتصر في العراق,

2019/10/30 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاكر_كتاب أيها العراقيون الأبطال.العقيدة الوطنية تنتصر في العراق,مع انتصارات المد الجماهيري للتظاهرات وتحقيقها نجاحات هائلة في محاصرة نظام الفشل المزمن والمحاصصة واللصوصية فإن الخط البياني للعقيدة الوطنية في تصاعد سريع ليثبت أن الوطن فوق كل الهويات الأخرى وأن الانتماء المخلص الصادق للوطن هو شرف الرجولة الحقيقية الذي ما فوقه شرف.لقد أثبتت الأحداث أن العراقيين هم عشاق حقيقيون لوطنهم ويرفضون ......

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