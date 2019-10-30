“بالصورة”.. منظمة العفو الدولية تصدر تحذيراً للحكومة العراقية بشأن التظاهرات

2019/10/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت منظمة العفو الدولية ،اليوم الاربعاء، تحذيراً للحكومة العراقية بشأن التظاهرات في البلاد.وذكرت المنظمة في صفحتها على “تويتر”، “لجأت قوات الأمن العراقية مرة أخرى إلى استخدام القوة المميتة غير القانونية والمفرطة لتفريق حشود من المحتجين السلميين في مدينة كربلاء الجنوبية الليلة الماضية”.واضافت “يجب على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن […]

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